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        Erbaş: Zulüm nerede varsa karşısına çıkmak zorundayız

        DİYANETİşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanlar olarak zulüm nerede varsa onun karşısına çıkmak zorundayız. Bugün Gazze'de zulüm var. Biz o zalimlerin karşısındayız. Elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapacağız, dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle söylemekten asla çekinmeyeceğiz" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:00
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        Erbaş: Zulüm nerede varsa karşısına çıkmak zorundayız
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        DİYANETİşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müslümanlar olarak zulüm nerede varsa onun karşısına çıkmak zorundayız. Bugün Gazze'de zulüm var. Biz o zalimlerin karşısındayız. Elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapacağız, dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle söylemekten asla çekinmeyeceğiz" dedi. 

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş `653 Hafız için İcazet Merasimi´ programı için Rize´ye geldi. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Erbaş'ın yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Müftüsü Naci Çakmak ve hafızların aileleri katıldı. Program Kur´an-i Kerim tilaveti ile başlayıp açılış konuşmaları ile devam etti.

        `KALBİMİZLE, DUALARIMIZLA MAZLUMLARIN YANINDA OLACAĞIZ´

        Açılış konuşmasında kürsüden hafızlara seslenen Ali Erbaş, "Kur´an-ı Kerim geldiği zamanlarda; dünyada büyük bir zulüm vardı, büyük bir karanlık vardı, büyük bir cehalet vardı. O gün Kur'an ile bu cehaletin bu zalimliğin ortadan kaldırılması emredilmiştir. Peki bugün yok mu? Bugün zulüm yok mu? O günden bin beteri bugün var. İşte hemen gözümüzün önünde Gazze'de, Filistin'de masum çocuklar, bebekler, günyüzü görmemiş bebek, kadınlar, yaşlılar, silahsız insanlar zalim işgalci İsrail tarafından katlediliyor. Bunu biz görüyoruz. İşte bugün İslam'ın adalet anlayışıyla İslam'ın zalimlerin karşısında durma emriyle mazlumların yanında yer almamız ifade eden ayetler ve hadislerle bugün hep beraber bizler Müslümanlar olarak zulüm nerede varsa onun karşısına çıkmak zorundayız. Bugün Gazze'de zulüm var. Biz o zalimlerin karşısındayız. Elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapacağız, dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle söylemekten asla çekinmeyeceğiz. Kalbimizle, dualarımızla mazlumların yanında olacağız. İşte sizler bugün buraya gelirken ellerinizle Filistin bayrağıyla geldiniz. Kalbinizin üzerinde Filistin bayrağını temsil eden kurdeleler var. Kalbimizle, gönlümüzle elimizle, dilimizle yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

        Konuşmasında hafızlara nasihatlerde bulunan Erbaş, "Siz bizim için çok önemlisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, hem ilahiyat fakültelerinde, İslami ilimler fakültelerinde, hafızlarımızın bizim için değeri büyük. Onun için gayret edin. Değerli kardeşlerim, çalışın. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışın bu merhaleleri imtihanlara girerek atlayın ve ülkemize İslam alemine en büyük şekilde hizmet eden ortamlarda sizler olun" diye konuştu.

        Program, hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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