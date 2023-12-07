Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini Google'ın uzun süredir gündemde olan, ChatGPT'ye rakip olarak gösterdiği yeni nesil üretken yapay zeka modeli Gemini tanıtıldı. Gerçekleştirilen online tanıtım ile özellikleri anlatılan yeni yapay zeka modeli Gemini, Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı modelle geliyor

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin yapay zeka savaşları sürerken Google üzerinde uzun bir süredir çalıştığı yeni yapay zeka modeli olan Gemini'yi online bir tanıtım ile gün yüzüne çıkarttı. Her ne kadar ilk etapta beklentileri karşılayamayan bir tanıtım gerçekleştirilmiş olsa da Google, bu yeni AI sistemini en kapsamlı yapay zeka modeli olarak tanımlıyor.

OpenAI'nin gelişmiş GPT-4 modelinin yerini alması beklenen yeni AI sistemi Gemini üç farklı versiyona sahip olacak.

Gemini, Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı ismi olan Google'ın yeni yapay zeka modeli farklı alanlar ve uygulamalara entegre olarak kullanılabilecek.

Gemini Ultra, amiral gemisi Gemini modeli iken, Gemini Pro, "lite" bir Gemini modeli olarak karşımıza çıkıyor. Pixel 8 Pro gibi mobil cihazlarda çalışacak şekilde damıtılan Gemini Nano ise

sırasıyla düşük ve yüksek bellekli cihazları hedefleyen Nano-1 (1,8 milyar parametre) ve Nano-2 (3,25 milyar parametre) olmak üzere iki model boyutunda geliyor.

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GOOGLE BARD'DA KULLANILIYOR

İlk etapta Pro modelinin kullanılmaya başlayacağı vurgulanan modeli denemek için en kolay yer, Google'ın ChatGPT rakibi Bard.

Bugün itibariyle Gemini Pro'nun ince ayarlı bir sürümü tarafından destekleniyor. Şimdilik yalnızca ABD'de İngilizce olarak ve yalnızca metin için desteklenen bu yeni AI sisteminde resim desteği bulunmuyor. Google Asistan ve Bard Genel Müdürü Sissie Hsiao, brifing sırasında ince ayarlı Gemini Pro'nun önceki model sürüş Bard'a göre gelişmiş akıl yürütme, planlama ve anlama yetenekleri sunduğunu da açıkladı.

13 ARALIKTA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Gemini Pro, Google'ın tam olarak yönetilen makine öğrenimi platformu olan Vertex AI'yi kullanan kurumsal müşteriler için 13 Aralık'ta piyasaya sürülecek ve ardından Google'ın Generative AI Studio geliştirici paketine yönelecek. Bunun yanı sıra Gemini önümüzdeki aylarda Duet AI, Chrome ve Ads gibi Google ürünlerinin yanı sıra Google'ın Arama Üretken Deneyiminin bir parçası olarak Arama'ya gelecek.

Gemini ayrıca, arama sorgularını konuşma tarzı metinlerle yanıtlamaya çalışan Bard sohbet botu ve SGE gibi Google ürünlerini desteklemek için de kullanılacak.

Gemini Ultra, hem dünya bilgisini hem de problem çözme yeteneklerini test etmek için matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp gibi 57 konunun birleşimini kullanan MMLU (büyük çoklu görev dil anlayışı) konusunda alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model. Google, karmaşık konulardaki nüansları ve akıl yürütmeyi anlayabildiğini iddia ediyor.