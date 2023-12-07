TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti tespit etmek üzere pazartesi günü ilk toplantısını yapacak. Her kesimden milyonların gözünün çevrildiği bu kritik toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile konuştum. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurgulayan Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaklarını sorduğumda Başkan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

Başkan Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ismin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışma yapıyor. Çalışma, yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, rekabet gücü, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.