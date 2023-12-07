Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in davetine icabetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Yunan yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığına hareket etti.

Erdoğan, Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.