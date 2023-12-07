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        Haberler Magazin Serhat Osman Karagöz cezaevine girdi: 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı! - Son dakika magazin haberleri

        Serhat Osman Karagöz'ün cezaevine girdiği paylaşımıyla ortaya çıkmıştı

        Serhat Osman Karagöz'ün ceza evine girdiği, izinli gününde yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı. Karagöz, izinli olduğu diğer günlerin birinde bulunduğu paylaşımında cezaevi günlüğünü yazdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:22
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        Oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün cezaevine girdiği ve 18 gündür Gemlik Cezaevi'nde yattığı, bulunduğu paylaşımla ortaya çıkmıştı.

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        2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

        Serhat Osman Karagöz, sosyal medya hesabında kendisi hakkında yorumda bulunan birinin adını teşhir ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

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        "İLK GÜNLER ÇOK ZORDU"

        Serhat Osman Karagöz, 8 günlük ev izini sırasında sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla cezaevi günlüğünü yazdı.
        "Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum, artık şaşırmıyorum. Gemlik, benim için artık zeytinden ibaret değil. Keşke eylemlerimin ahlaki olup olmadığını onların hitap ettiği kitle belirlese... Biz bedavadan yatanlardanız. İçeride suçumu sorduklarında, 'Kişisel verilerin ihlali' diyemiyorum. 'Var bizde de bir şeyler' diyorum. Burada okuma - yazma bilmeyenler için evrak asmışlar, evrakta; "Okuma - yazma bilmeyenler 2023 - 2024 arasında başvuru için..." Haliyle okuma - yazma bilmeyenlerin haberi yok. 'Baş memurluk çağırdı, soruyor ne iş yapıyorsun?' 'Tiyatro, sinema, stand up' diyorum. Yazıyor oraya, 'vasıfsız'... Sürekli kendimle yüzleştim. Her şey dilekçeli; kantin, revir, halı saha, koğuş değişimi... Manav bile dilekçeli. Çişe giderken isteseler onu da yazacaksın. Bazıları çok sinirli, böyle ağzına antidepresan atmak istiyorsun. Koğuş ağabeylerim arkadaşlarım var. Çok konuşmam, şaka yapmam dışında memnunlar. Vardiya başkanları baba gibi bazıları hem komik, hem baba. İlk günler çok zordu. 15 günü doldurunca izne çıkıyorsun. Benimki hafta sonuna denk geldiği için 18 günde çıktım. 8 gün iznim var. Dava, üst mahkemeden dönmezse dönene kadar oradayım. İçeride karşıma iyi insanlar çıkmasa o kadar kişi içinde kaybolur giderdim. Koğuş mümessili yaptılar beni... 23 Nisan'da bir günlüğüne oturturlar ya çocukları, o misal.... Çok anlatacağım şey var. Oğlum Batı'yı çok özledim. Her şeyi yazamıyorum. Karar bozulmazsa 9 gün sonra yine aynı yere döneceğim."

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        CEZAEVİNE GERİ DÖNDÜ

        İzninin bitemesiyle cezaevine dönen Serhat Osman Karagöz, "Haydi koca şehir... 13 Şubat'ta bir sonraki izin... Unutma beni" ifadelerini kullandı.

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        Serhat Osman Karagöz'ün 2015 - 2019 arasında evli kaldığı Selen Pınar Işık'tan 6 yaşında Batı adında bir oğlu bulunuyor.

        #Serhat Osman Karagöz
        #cezaevi
        #pucca
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