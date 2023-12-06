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        Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda yarın Bucaspor 1928 ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:22
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        Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda yarın Bucaspor 1928 ile karşılaşacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak yeşil-mavili ekip, aynı yerde kampa girecek.

        Teknik direktör Palut'un, ligde son oynanan RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen oyunculara büyük oranda görev vermemesi bekleniyor.

        Rize temsilcisinde, sakatlığı devam eden Emirhan Topçu forma giyemeyecek.

        Çaykur Rizespor ile Bucaspor 1928 arasında Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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