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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:02
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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları 9 gündür sürüyor.

        Sahil Mahallesi mevkiinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Olumsuz hava koşullarının güçleştirdiği arama çalışmalarını Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri tekneyle açık denizde, diğer görevlilerde kıyıda yürütüyor.

        Helikopterle de havadan destek verilen çalışmalarda AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.

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