Rize'de oto aksesuar deposunda yangın

RİZE´de 12katlı apartmanın giriş katındaki oto aksesuar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi´ndeki 12 katlı binanın giriş katındaki Sönmez Avcılar´a ait oto aksesuar dükkanında çıktı. Hızla yayılan alevler depoyu kapladı. Dumanların yayıldığı apartmanda oturanlar evlerini tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Hasar oluşan deponun kullanılamaz hale geldiği yangının, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.