Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de oto aksesuar deposunda yangın

        RİZE´de 12katlı apartmanın giriş katındaki oto aksesuar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de oto aksesuar deposunda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE´de 12katlı apartmanın giriş katındaki oto aksesuar deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi´ndeki 12 katlı binanın giriş katındaki Sönmez Avcılar´a ait oto aksesuar dükkanında çıktı. Hızla yayılan alevler depoyu kapladı. Dumanların yayıldığı apartmanda oturanlar evlerini tahliye ederken, ihbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Hasar oluşan deponun kullanılamaz hale geldiği yangının, çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Sibel'i katledip, "intihar" diye ihbarda bulundu
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Rize'de iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Çöken balkondan düşüp ölmüştü; toprağa verildi
        Çöken balkondan düşüp ölmüştü; toprağa verildi
        Rize'de dalgalara kapılan kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Rize'de dalgalara kapılan kadını arama çalışmalarında 8'inci gün
        Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor
        Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyor
        Tehlikeli teleferik yolculuğu `yol´ ile son buldu
        Tehlikeli teleferik yolculuğu `yol´ ile son buldu
        Rize'de engelli gençler "Engelliler Günü" için özel klip çekti
        Rize'de engelli gençler "Engelliler Günü" için özel klip çekti