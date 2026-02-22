Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde tırın arıza nedeniyle park halinde olan tıra çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.02.2026 - 13:14
        K.B. idaresindeki 80 033 TBA yabancı plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar Mahallesi mevkisinde, Ü.C. yönetimindeki 53 ADR 859 plakalı park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan K.B, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer sürücü Ü.C. ile arızası nedeniyle park halindeki tıra müdahale ettikleri belirlenen İ.D. ve A.R.Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.R.Ç'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

