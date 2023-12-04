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        Çöken balkondan düşüp ölmüştü; toprağa verildi

        BURSA'da,hava almak için çıktığı evinin balkonunun çökmesi sonucu 7´inci kattan düşüp hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş (31), memleketi Rize´de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:50
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        Çöken balkondan düşüp ölmüştü; toprağa verildi
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        BURSA'da,hava almak için çıktığı evinin balkonunun çökmesi sonucu 7´inci kattan düşüp hayatını kaybeden Muzaffer Gümüş (31), memleketi Rize´de toprağa verildi.

        Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi, 2'nci Bilim Sokak´taki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Muzaffer Gümüş´ün hava almak için çıktığı balkonun zemini çöktü. Gümüş, çöken zeminle birlikte 7'nci kattan boşluğa düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler Muzaffer Gümüş'ün yardımına koşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer Gümüş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Muzaffer Gümüş´ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Rize´ye getirildi. Gümüş için merkeze bağlı Topkaya köyünde ikindide cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Muzaffer Gümüş, aile kabristanlığında toprağa verildi.

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