Haberler Dünyadan Mark Sheppard altı kez kalp krizi geçirdi! Mark Sheppard kimdir, sağlık sorunu nedir, son durumu nasıl? Magazin haberleri

Mark Sheppard altı kez kalp krizi geçirdi Mark Sheppard, altı kez kalp krizi geçirdiğini ve bunların dördünde kalbinin durduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Buna inanamayacaksınız... Hayatta kalma şansım neredeyse sıfırdı" açıklamasını yaptı Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:42 facebook

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'Walker: Independence', 'MacGyver', 'Doctor Who', 'Gizli Dosyalar ve 'Kanıt Peşinde' adlı yapımlarda rol alan ünlü İngiliz oyuncu Mark Sheppard, üst üste altı kez kalp krizi geçirdiğini ve defalarca ölümden döndüğünü açıkladı.

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"ALTI BÜYÜK KALP KRİZİ GEÇİRDİM"



Konuyla alakalı açıklamada bulunan Mark Sheppard, "Buna inanamayacaksınız... Altı büyük kalp krizi geçirdim ve dört kez ölümden döndüm" dedi.