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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:16
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        2

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        3

        Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

        4

        Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

        5

        FRED, DJIKU VE FERDİ DÖNÜYOR

        Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak.

        6

        Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi.

        7

        Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

        8

        SİVASSPOR'DA SON DURUM

        Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor.

        9

        Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

        10

        35. RANDEVU

        Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

        11

        Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        12

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

        13

        İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

        14

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN 11'İ

        15

        Livakovic

        16

        Osayi-Samuel

        17

        Samet Akaydin

        18

        Oosterwolde

        19

        Ferdi Kadıoğlu

        20

        İsmail Yüksek

        21

        Fred

        22

        İrfan Can Kahveci

        23

        Szymanski

        24

        Dusan Tadic

        25

        Edin Dzeko

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