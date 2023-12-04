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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da 17 yaşındaki Damla'nın cansız bedeni denizde bulundu! Dövmeden teşhis edildi!

        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden teşhis edildi!

        Antalya'da, 30 Kasım'da kaybolan 17 yaşındaki Damla Durgun'un balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti. Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:27
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        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
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        Antalya'da yaşayan Damla Durgun (17), 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

        DAMLA ARANDI AMA BULUNAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Damla Durgun, bulunamadı.

        CANSIZ BEDENİNİ BALIKÇILAR BULDU

        Damla Durgun'un, Kemer ilçesinde balıkçılar tarafından denizde cansız bedeni bulundu. Balıkçıların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Durgun'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerince alındıktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

        AİLE DÖVMEDEN TEŞHİS ETTİ

        Teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Durgun çifti, 4 gündür kayıp kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti. Damla Durgun'un ölüm haberini alan anne ve babası gözyaşına boğuldu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından genç kızın cansız bedeni, babası, annesi ve yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Damla Durgun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        CESETİN BULUNDUĞU ANA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Antalya'da, kayıp olarak aranan Damla Durgun'un cansız bedeninin, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Deniz yüzeyinde bir insan bedeni olduğunu gören balıkçıların ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibinin, Damla Durgun'un cansız bedenini tekneye aldığı anlar görüntülere yansıdı.

        "BACAĞI KIRIK, YÜZÜ TANINMAZ HALDE"

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından kızlarının cenazesini alan Aziz ve Dilek Durgun çiftinin üzgün olduğu görüldü. Morgda teşhise katılan genç kızın amcası Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün ise tanınmaz halde olduğunu, bu nedenle dövmesinden teşhis ettiklerini söyledi. Durgun'un alınan cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

        CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Damla Durgun'un farklı zamanlarda yine ortadan kaybolduğu, ailesinin, 3 kez kayıp ilanı verdiği öğrenildi. Olayı soruşturan jandarma, cinayet ihtimalini de değerlendiriyor.

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        #Damla Durgun
        #Son dakika haberler
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