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        Tehlikeli teleferik yolculuğu `yol´ ile son buldu

        RİZE´ninMuradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlerine kurdukları, varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle giden bölge halkının, 100 metre yükseklikte tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, yeni yoldan güvenle evlerine ulaşım sağlarken, yaklaşık 40 yıl kullandıkları teleferiği artık sadece yük taşımak için kullanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:05
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        Tehlikeli teleferik yolculuğu `yol´ ile son buldu
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        RİZE´ninMuradiye beldesinde sarp arazide yolu olmayan evlerine kurdukları, varangel olarak bilinen teleferik sistemiyle giden bölge halkının, 100 metre yükseklikte tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, yeni yoldan güvenle evlerine ulaşım sağlarken, yaklaşık 40 yıl kullandıkları teleferiği artık sadece yük taşımak için kullanıyor.

        Beldede oturan Mehmet Küçükmustafa, sarp arazide yol bulunmayan evlerine ulaşım sağlamak için yaklaşık 40 yıl önce ev ile araç yolu arasına, varangel olarak bilinen teleferik sistemi kurdu. Ana yola 100 metre yükseklikte ve 150 metre uzunluğunda, yatay olarak kurulan teleferikle önce eşya ve yük taşıyan aile, ardından teleferik kabiniyle yolculuk yaparak evlerine ulaşmaya başladı. Ailenin yanı sıra aynı sistemi kuran diğer bölge halkının da tehlikeli yolcukları, mahalleye yapılan yol ile sona erdi. Belde halkı, 500 metrelik yeni yoldan güvenle evlerine ulaşımı sağlarken, teleferiği ise artık sadece yük taşımada kullanıyor.

        'EŞYA İÇİN KURDUK, İNSAN TAŞIMAYA BAŞLADIK´

        Teleferiğin zamanla kullanım amaçlarının dışına çıktığını söyleyen Mehmet Küçükmustafa "Teleferiği önce eşya taşımak için kurduk. Sonradan da insan taşımaya başladık. Eskiden mahalle sakinlerinden isteyenler sıklıkla kullanıyordu. Sonradan kimileri kullanmaktan vazgeçti. Artık bir zaman sonra biz de o amaçla kullanmayı bıraktık. Bazıları binmekten korkuyor, yüksekten gittiği için ama bir o kadar da binmek isteyen oluyor. Fakat biz de pek bindirmek istemiyoruz. Teleferikle şimdi sadece yük taşıyoruz" dedi.

        `YOLUMUZA KAVUŞTUK TELEFERİĞE İHTİYAÇ KALMADI´

        Uzun yıllar teleferikle evlerine ulaşım sağlayan Kazım Küçükmustafa "Bu teleferiği kuralı yaklaşık 40 yıl oldu. Bu zamana kadar sıkça kullandık. Patika yol var ama uzun ve zor oluyordu. Karşıdan da yol geçtiği için eşya ve kumanyamızı taşımak için teleferik kurmuştuk. Yolumuza kavuştuk,  teleferiğe ihtiyaç kalmadı. Eskiden mecbur biniyorduk ama şimdi yol konusunda sıkıntımız kalmadı. Tehlikeli teleferik yolculuğumuz mazi oldu" diye konuştu.

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