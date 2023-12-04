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        Haberler Dünya İsrail'de Başbakan ile Savunma Bakanı arasında gerginlik: Anlaşmazlık Gazze saldırıları sonrası derinleşti

        İsrail basınına göre Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı Gazze saldırıları sonrası derinleşti

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant'ın anlaşmazlık yaşadığı belirtilmişti. Gallant'ın Netanyahu'nun ortak basın toplantısı talebini reddetmesiyle İsrail basınında yer alan haberde, anlaşmazlığın derinleştiği dile getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 07:59 Güncelleme: 04.12.2023 - 07:59
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        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
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        İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarının Savunma Bakanı Yoav Gallant ile arasındaki eski anlaşmazlıkları daha da derinleştiğini yazdı.

        Gazetenin, Savunma Bakanı Gallant'ın iki gün önce Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini reddetmesini, "tercihini yaptı" başlığıyla duyurduğu haberinde, ikili arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği yorumu yapıldı.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Haberde, Gallant'ın ortak basın toplantısı teklifini reddetmesinin gerekçe olarak, "Netanyahu'nun savaş kabinesi üyelerini Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasındaki başarıya ortak etmeyi tercih etmemesi" gösterildi.

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        Savunma Bakanlığı basın ofisinin Gallant'ın söz konusu basın toplantısına davet edilmediği yönündeki açıklamalarına yer verilen haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Savunma Bakanlığı ofislerinin farklı yöndeki açıklamalarına ve iki kurum arasındaki anlaşmazlığa vurgu yapıldı.

        Foto: AA
        Foto: AA

        Öte yandan, Netanyahu'nun ekim ayında X sosyal medya platformunda yaptığı, "ordunun Hamas'ın saldırısına ilişkin istihbaratın öngörüsünde başarısız olduğuna" içerikli paylaşımını daha sonra silmesi, Savunma Bakanı Gallant ile aralarındaki gerginliğin ve anlaşmazlığın güçlü bir işaret olarak yorumlandı.

        İsrailli gazete, Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasındaki anlaşmazlığın ilk olarak "yargı reformu" adıyla bilinen hükümet programının sunulması ve kabulü sürecinde patlak verdiğini, Gallant'ın ülkede büyük gösterilere sebep olan reform paketine karşı olduğu Netanyahu'ya yakın çevrelerce dile getirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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