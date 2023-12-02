Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 89 Pinchi), Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev (Dk. 89 Halil İbrahim Pehlivan)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid (Dk. 88 Karzev), Emirhan İlkhan (Dk. 58 Onur Ergün), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 71 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 88 Keny), Piatek

Goller: Dk.12 ve 90+3 Olawoyin, Dk. 17 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 6 Piatek, Dk. 45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 82 Abeid, Dk. 90+5 Dubois (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Mocsi, Dk. 90+7 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

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