Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM İstanbul Bulutlu 13° Ankara Güneşli 14° İzmir Güneşli 18° Antalya Güneşli 22° Trabzon Yağmurlu 14° Bursa Kısmen Güneşli 13° Adana Kısmen Güneşli 23° Diyarbakır Yağmurlu 14° Gaziantep Yağmurlu 13° Ağrı Kısmen Güneşli 6° Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.