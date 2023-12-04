Tebriz'deki Demir Çağı Müzesi eski devirlerin hikayesini günümüze taşıyor

Tebriz Demir Çağı Müzesi'ndeki iskeletler ise bulundukları şekilde, oldukları yerlerde bırakılmış durumda. Her iskeletin yatış yönü cinsiyetini de gösteriyor.

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O zamanın insanlarının bu dünyaya geldikleri gibi öbür dünyada da yeniden doğacaklarına inandıklarını belirten Abedini, bunun için cenazelerin cenin pozisyonunda gömüldüğünü, ölen kişinin ahirette rahat etmesi için yanına yiyecek ve içecek dolu kapların konulduğunu söyledi.