Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, boyalı alanı savunmakta sorun yaşasa da dış atış isabetleriyle 5. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, pota altından rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermezken, lacivert-beyazlılar üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 5 isabetle oynadı. Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-18 üstün geçti. İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı basketlerin olduğu bu çeyreğin ilk bölümünde 28-28'lik eşitlik sağlandı. Periyodun ikinci kısmında oyunda tempo artarken iki takım da boyalı alandan skor üretti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 30 saniye kala maçta ilk kez öne geçti: 43-44. Sarı-lacivertli takım, derbide soyunma odasına da 44-43 önde girdi.