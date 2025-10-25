İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak gece saatlerinde etkili olmaya devam ediyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Bu uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi.
Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü duyulurken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.
