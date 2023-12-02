Çaykur Rizespor - Başakşehir: 3-2

STAT:ÇaykurDidi

HAKEMLER: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Muhammet, Mosci, Alikulov, Hojer (Dk. 88 Pinchi), Shelvey, Olawoyin, Gustavo (Dk. 69 Benhur), Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Zeqiri, Minchev (Dk.88 Halil)

BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Volkan- Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Deniz (Dk. 71 Serdar), Abeid (Dk. 87 Karzev), Emirhan (Dk. 58 Onur), Fegueiredo (Dk. 87 Keny), Piatek

GOLLER: Dk.12 ve Dk. 90+2 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) - Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku (Başakşehir Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Mosci, Olawoyin (Çaykur Rizespor)- Abeid,Dubois, Piatek (Başakşehir Futbol Kulübü)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Başakşehir Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

6´ncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz´in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Pıatek, topu ağlara gönderdi: 0-1.

12´nci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey´in ceza sahasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Olawoyin meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-1.

17´nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Zeqiri´nin doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Volkan´dan sekti. Kaleciden dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Varesavic'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.

42'nci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa Piatek kafa ile vurdu. Yerden seken topu kaleci Gökhan çeldi. Kaleciden dönen topa gelişine şut çeken Figueiredo´nun vuruşunada meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

45+2`nci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Opoku, kendi sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar sürükleyerek kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

79´uncu dakikada sağ kanattan atak yapan Başakşehir´de, Duboıs´nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Abeıd´in kalenin soluna yerden gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan kornere çeldi.

90+2'nci dakikada ev sahibi ekip yeninde önde geçti. Sağ kanattan köşe vuruşu kazananan Çaykur Rizespor´da köşe gönderinde topun başına geçen Shelvey´in havadan arka direğe gönderdiği top savunmadan sekerek ceza sahası dışındaki Olawoyin´in önünde kaldı. Olawoyin´in gelişene kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-12-02 18:24:19

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