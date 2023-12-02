Pendikspor - Galatasaray | CANLI YAYIN
Pendikspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşı karşıya geliyor. 13 haftada 11 galibiyet alan ve 34 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi dönüşünde hata yapmak istemiyor. Okan Buruk ve öğrencileri 3 puan ile zirveye tırmanma peşinde. Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oluyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Pendik Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1
Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Oscar, Halil, Gökcan, Erencan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamıyor.
MUSLERA KART SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
SON ÜÇ LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.
Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.
Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.
Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.