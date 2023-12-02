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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor Galatasaray CANLI YAYIN! Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? GS maçı canlı skor ve ilk 11 - Galatasaray Haberleri

        Pendikspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Pendikspor - Galatasaray maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşı karşıya geliyor. 13 haftada 11 galibiyet alan ve 34 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi dönüşünde hata yapmak istemiyor. Okan Buruk ve öğrencileri 3 puan ile zirveye tırmanma peşinde. Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:06
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        İlk 11'ler belli oldu!
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        Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oluyor.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Volkan Bayarslan

        STAT: Pendik Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Oscar, Halil, Gökcan, Erencan

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

        Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

        GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK

        Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

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        Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamıyor.

        MUSLERA KART SINIRINDA

        Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

        SON ÜÇ LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

        Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

        Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

        Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

        İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU

        Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.

        Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Pendikspor, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı 74'üncü takım olacak. Bugüne kadar en üst ligde rakip olduğu 73 ekibi de en az bir kere mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde ilk kez karşılaştığı bir rakibine en son Aralık 2017'de puan kaybetti (1-2 vs Yeni Malatyaspor).
        • 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı altı iç saha maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada alan Pendikspor (2B 3M), bu zaferi iç sahada kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada yaşadı (1-0 vs Samsunspor).
        • Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 10 maçtaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Hatayspor'dan alan Galatasaray (8G 1B), dış sahada üst üste 2+ karşılaşmadan puansız döndüğü son dönemi Mart-Nisan 2022'de Domenec Torrent yönetiminde yaşadı (3M).
        • Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçın altısını kaybeden ve bu mağlubiyetlerde kalesinde 22 gol gören Pendikspor (3G 4B), bu sezon ligde kaybettiği karşılaşmalarda maç başına en fazla gol yiyen ekip konumunda (ortalama 3.7 gol).
        • 2023/24 Süper Lig sezonunda oynadığı 13 maçta 34 puan toplayan Galatasaray (11G 1B 1M), lig tarihinde bu aşamalarda en fazla puana ulaştığı sezonu geçiriyor.
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