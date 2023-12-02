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        Haberler Gündem Güncel baraj iski | Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı! Barajlarda son durum, İstanbul barajlarında doluluk oranı - Güncel haberler

        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 22 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 2 Aralık itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:49
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        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.02'ye çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 33.46 OLDU

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        Son 22 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 2 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 33.46'ya yükseldi.

        22 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 17.28'E ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 22 günde yüzde 17.28 artış sağladı.

        HAFTAYA YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.

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        #baraj İSKİ
        #baraj doluluk oranı
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