İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı! Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 22 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 2 Aralık itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 02.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:49 facebook

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