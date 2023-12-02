Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarında 6'ncı gün RİZE´ninArdeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar´ı (52) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

RİZE´ninArdeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar´ı (52) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar´ın sahile inmiş olabileceği ihtimali üzerine, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu.

Zeynep Bekar´ı arama çalışmaları, 6'ncı günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor. Yaklaşık 100 kişilik ekiple devam eden jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramalara Sahil Güvenlik, botlarla denizden, helikopterle de havadan destek veriyor.