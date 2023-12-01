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        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarında 5'inci gün

        RİZE´ninArdeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar´ı (52) arama çalışmaları 5'inci günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:00
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        Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmalarında 5'inci gün
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        RİZE´ninArdeşen ilçesinde, odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar´ı (52) arama çalışmaları 5'inci günde de karadan, havadan ve denizden sürüyor.

        Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Aralık'ta odun toplamak için gittiği sahilde kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar´ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait helikopter de çalışmalara destek verdi.

        Zeynep Bekar´ı arama çalışmaları, 5'inci günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor. Yaklaşık 100 ekip ve jandarma arama kurtarma köpeği eşliğinde devam eden aramalara Sahil Güvenlik botları da denizden destek veriyor.

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