Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek
Goller: Dk.12 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)
RİZE
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