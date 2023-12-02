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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:59
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Sauerbeck, Minchev

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek

        Goller: Dk.12 Olawoyin, Dk.17 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk.6 Piatek, Dk.45+2 Opoku (RAMS Başakşehir)

        RİZE

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