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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir çocuğu kovalaması ve saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:48
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        Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk düşerek yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir çocuğu kovalaması ve saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Pazar Demokrasi Meydanı'nda okuldan çıktıktan sonra sokakta yürüyen 12 yaşındaki Eyüp Ş'yi, iki sahipsiz köpek kovaladı. Çocuk, peşinden koşan köpeklerden birinin saldırması sonucu dengesini kaybederek düştü.

        Başından yaralanan, ara sokaktan çıkan bir aracın çarpmasından da son anda kurtulan çocuk, çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasının ardından ambulansla Pazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan köpeklerin çocuğu kovaladığı ve saldırdığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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