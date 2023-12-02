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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i... - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Pendikspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:27
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        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        2

        Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

        3

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

        PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK

        Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

        4

        GALATASARAY'DA TEK EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

        5

        LİGDEKİ İLK RANDEVU

        Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

        6

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        7

        BOEY

        8

        NELSSON

        9

        KAZIMCAN

        10

        TORREIRA

        11

        OLIVEIRA

        12

        ZIYECH

        13

        KEREM

        14

        ZAHA

        15

        ICARDI

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