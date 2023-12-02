Okan Buruk'un Pendikspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK
Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.
LİGDEKİ İLK RANDEVU
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.
MUHTEMEL 11
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