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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:34
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        Rize'de denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

        Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 72 personel, helikopter, insansız hava aracı, gemi, 2 bot, 2 arama köpeği ve 12 araçla yürütülüyor.

        AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.

        Bekar'ın ailesi ve yakınları ise karadan çalışmalara katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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