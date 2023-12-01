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        Rize'de yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Rize'nin Güneysu ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:12
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        Rize'de yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

        İlçeye bağlı Kırlangıç Mahallesi'ne inen ayı, bir evin etrafında dolaştı. Çevrede bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Ayının mahallede dolaştığı anlar ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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