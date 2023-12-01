Rize'de yerleşim yerine inen ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Rize'nin Güneysu ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.
İlçeye bağlı Kırlangıç Mahallesi'ne inen ayı, bir evin etrafında dolaştı. Çevrede bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
Ayının mahallede dolaştığı anlar ise bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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