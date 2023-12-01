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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:23
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        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Başakşehir ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

        Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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