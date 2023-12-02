Beşiktaş'ta kongre günü Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak, üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak. Başkanlık seçimine giden Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yani yarın ise olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek

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