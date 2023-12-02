Beşiktaş'ta kongre günü
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak, üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak. Başkanlık seçimine giden Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yani yarın ise olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç ise yarın sona erecek.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.
İBRA OYLAMASI YAPILACAK
Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.
Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek.
Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.
İKİ ADAY
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı veriyor.
Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
Serdal Adalı:
Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.
Hasan Arat:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.