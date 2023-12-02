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        Haberler Dünya İngiltere-Yunanistan geriliminde Kral Charles'tan ilginç mesaj

        İngiltere-Yunanistan geriliminde Kral Charles'tan ilginç mesaj

        İngiltere Başbakanlığı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Londra'daki ünlü tarihi eserlerinin Atina'ya iadesi açıklaması sonrasında Miçotakis'in İngiltere ziyaretini iptal etmiş ve bu durum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. İngiltere-Yunanistan gerilimi sonrası İngiltere Kralı Charles'ın taktığı kravatın Yunanistan bayrağının renklerini ve sembollerini taşıması dünya basınında gündem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:19
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        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti öncesi basına röportaj vererek Londra'daki Biritish Museum'da bulunan Elgin Mermerleri (Parthenon Heykelleri) adıyla bilinen tarihi eserlerin Atina'ya iade edilmesi gerektiğini söylemiş, İngiltere Başbakanlığı ise 27 Kasım'da açıklama yapıp ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

        Fotoğraf: Associated Press
        Fotoğraf: Associated Press

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine aynı gün açıklama yaparak "İngiltere Başbakanı'nın planlanan toplantımızı, gerçekleşmesine saatler kala iptal etmesinden duyduğum üzüntüyü ifade ediyorum. Görüşlerinin doğruluğuna ve adaletine inanan kimse, karşıt görüşlerden asla korkmaz" ifadelerini kullanmıştı.

        Dubai'de dün yapılan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde İngiltere Kralı Charles'ın giyindiği kravatın Yunanistan bayrağını temel alan renkleri ve deseni, dikkat çekerek dünya gündeminde yer aldı. Kral Charles'ın babası Prens Philip, Yunanistan ve Danimarka Kraliyet unvanı taşıyan ailenin oğlu olarak 1921 yılında Yunanistan'ın Korfu Adası'nda dünyaya gelmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #yunanistan
        #Kral Charles
        #dünya
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