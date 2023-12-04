İSKİ'den sevindiren haber! Doluluk oranı açıklandı!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 24 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 4 Aralık Pazartesi itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 33.64'e çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 34.02 OLDU
Son 24 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 4 Aralık Pazartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 34.02'ye yükseldi.
24 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 17.84'E ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 24 günde yüzde 17.84 artış sağladı.
BU HAFTA DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre önümüzdeki hafta içi de mega kentte sağanak bekleniyor.