Yaratıcısı 13 yıl önce Habertürk'e konuşmuştu! Yine ağzımız açık izleyeceğiz: Bu kez ölü hayvanları diriltiyor

İşimizi yaparken mükemmel bir vücudun peşine düşmüyoruz. Tam tersine hayatın çeşitliliği içinde farklı yönleri de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız insan veya hayvan bedenleri yaşlı veya hasta kişilere de ait olabilir.

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Ben bir doktorum ve asıl amacım bu sergi yoluyla insanların görüşlerinde değişiklik ve farkındalık yaratmak. Body Worlds’un ilk sergisi insan üzerineydi ve orada sağlık temasını işledik. İnsanın sağlıklı ve uzun yaşaması için yapılması gerekenleri. Hayvan sergimizde ise konu sağlık değil. İnsan hayvan benzerlikleri, hayvanların da beslenmeye, hareket etmeye, nefes almaya ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu unutmamalıyız. Amacımız bu farkındalığı yaratmak.