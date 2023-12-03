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        Haberler Dünya Demir Kubbe arızalandı, ülkenin orta kesimlerinde düştü: Soruşturma başlatıldı

        Demir Kubbe arızalandı, ülkenin orta kesimlerinde düştü: Soruşturma başlatıldı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:09
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

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        Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.

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        Times of Israel gazetesinin haberinde önleme füzesinin, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e doğru fırlatılan çok sayıdaki rokete karşı ateşlendiğine işaret edildi.

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        İsrail yerel basını, savunma sistemlerinden fırlatılan önleme füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğünü bildirmişti.

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        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına karşılık Tel Aviv'e çok sayıda roket fırlattığını duyurmuştu.

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        HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

        İsrail ordusu, 1 Aralık'ta “insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Demir Kubbe
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