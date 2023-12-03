Bartın'da babayı kahreden mesai!
Bartın'da 5 katlı otelin çatısında çalışırken düşen Hüseyin Yeşilbal, hayatını kaybetti. Oğlu ile tamir yapan baba Ali Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu
Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Yeşilbal (55) ile oğlu Hüseyin Yeşilbal (34), tamir için 5 katlı bir otelin çatısına çıktı.
Çatıdaki çalışma sırasında Hüseyin Yeşilbal, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Baba Yeşilbal, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Hüseyin Yeşilbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüseyin Yeişbal'ın cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.