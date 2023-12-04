Altında olağandışı rekor Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, alışılmışın dışında bir süratle, sadece yarım saatte yüzde 3 değer kazanarak 2.135 doları görerek rekor kırdı. Ardından 2.085 dolar civarında dengelendi. Spot piyasada gram altın fiyatı da bu esnada 1.993 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Daha sonra 1.937 liraya çekildi. Altındaki yükselişte Fed'e yönelik beklentiler etkili oldu

Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:19 facebook

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