EURO 2024'teki rakiplerimizi tanıyalım: 10/10'luk Portekiz, eski dost Çekya!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti. Rakiplerimizi mercek altına aldık
Stefan Kuntz sonrasında Vincenzo Montella yönetiminde ayağa kalkıp EURO 2024'e katılmayı başaran A Millilerimizin rakipleri de belli oldu. Almanya'nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen kura çekimine ikinci torbadan giren Milli Takımımız F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşti. Rakiplerimizi mercek altına aldık.
PORTEKİZ: 10/10 İLE GELDİ!
Fernando Santos yönetiminde savunma ağırlıklı bir oyun oynayan Portekiz'de göreve gelen Roberto Martinez yeni bir kimlik inşa etmeyi başardı.
İspanyol çalıştırıcı hücum odaklı ve sürekli gol arayan bir Portekiz yaratırken elemelerde 10'da 10 yaparak tarih yazdı. Diğer yandan Portekiz, Roberto Martinez yönetiminde oynadığı her maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes eleme maçlarında takımını sırtlayan isim oldu. Fernandes altı gol 8 asistle yıldızlaşırken 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo da 9 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.
ALTISI RESMİ DOKUZ KEZ KARŞILAŞTIK
Portekiz ile daha önce altısı resmi olmak üzere dokuz kez karşı karşıya geldik. Söz konusu mücadelelerin sadece ikisini kazanabildik.
Altı resmi maçın tamamını Portekiz kazanırken ay-yıldızlılar son olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını 3-1'lik mağlubiyet ile kaçırmıştı.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde ise Portekiz ile 3 kez karşılaştı. 1996, 2000 ve 2008’de oynanan mücadelelerin tamamında Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
ÇEKYA: TANIDIK RAKİP
A Milli Takımımız, üçüncü torbadan ise tanıdık bir rakip olan Çekya'yı çekti. Çekya, elemeleri 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlik ile Arnavutluk'un gerisinde tamamladı.
Söz konusu süreçte sadece Arnavutluk'a deplasmanda 3-0 yenilen Çekya evinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederken deplasmanda aldığı 1-1'lik beraberlik ile grubunu ikinci sırada tamamladı.
TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
Çekya'yı EURO 2024'e taşıyan teknik direktör olan Jaroslav Silhavy, Almanya biletini almalarının ardından istifa etti. 62 yaşındaki teknik direktör Eylül 2018'da göreve gelmişti ve Çekya'yı EURO 2020'de çeyrek finale taşımıştı.
56 maçlık görev süresinde 26 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Silhavy baskıdan şikayet ederken bu kararı maçtan önce aldıklarını dile getirmişti.
ESKİ DOST ÇEKYA
A Milli Takımız, Çekya ile daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Çekoslavakya'nın dağılmasının ardından Çekya ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4'ü resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 11 kez mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.
EURO 2008 VE EURO 2016'DA YENDİK
2008 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da kozlarını paylaşan iki ülke bu kez Almanya'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarımız Çekya'yı EURO 2008'de unutulmaz bir geri dönüş ile 3-2 mağlup etmeyi başarmış ve bir üst tura yükselmişti.
EURO 2016'da ise hayal kırıklığı yaratan bir performans çizen ay-yıldızlılar tek galibiyetini Çekya karşısında alabilmişti.