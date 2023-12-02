Çaykur Rizespor-Başakşehir maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Beni sevindiren, takımın istek ve arzusunun karşılığını sahada alması. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Beni sevindiren, takımın istek ve arzusunun karşılığını sahada alması. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, düşüş yaşadıkları bir periyodun ardından iki haftadır çıkış mücadelesi verdiklerini, iç sahada çıkışa geçmek için RAMS Başakşehir maçının değerli olduğunu belirtti.

RAMS Başakşehir'in pozitif oynamaya çalışan bir takım olduğuna değinen Palut, "Biz de sahada cesurca yer aldık. Maça arzulu başladık. Beşinci dakikada defalarca çalıştığımız rakip aksiyonundan gol yedik. Devam edip skor avantajını yakaladık. İlk yarının sonuna kadar rakibi sahamızda kabul ettik. Bu, bizim için iyi değildi. İlk yarı biterken bireysel bir gol yedik. Böyle bir gol yememeliydik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunu kontrollerine aldıklarının altını çizen Palut, "Topa sahip olduk. Rakibin duran toptan bulduğu pozisyonlar vardı. Beni sevindiren, takımın istek ve arzusunun karşılığını sahada alması. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz. Tabii oyun olarak daha iyi savunma yapabilirdik. Bize kalan ders, daha iyi savunma yapma gerekliliğimiz." ifadelerini kullandı.

VAR hakemi Ali Şansalan'ın orta hakem Mert Güzenge'yi penaltı için izlemeye davet ettiği pozisyonu görmediğini aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Maçta pozisyonlara dönüp bakmak istemiyorum. Bunun teknik adama faydası olduğunu düşünmüyorum. Maçın içinde kalmam lazım. İnşallah penaltı değildir. İnsan şuna üzülüyor, penaltı işte, bunu nasıl vermezsin. Üstüne bir de seni çağırdı ve görmedin. Seyrettin, bir daha nasıl vermezsin. İnsanı geren bir durum. Hakemin pozisyon hataları yapabildiğini, yaptığını gördüm. Burada art niyet aramıyorum. Neden Başakşehir'in, Rizespor'un kazanmasını istesin bir hakem. Bunu tamamen sportif hakem performansı olarak görüyorum."

Teknik direktör ve oyuncuların yaptığı her eylemin eleştiriye açık olduğuna değinen Palut, "Maçı kaybetsek, 'Bu neden oynamadı? Neden geriye çektiniz takımı?' gibi bir sürü eleştirinin odak noktası biz teknik adamlar olabilirken, 'Böyle penaltı mı, kırmızı kart mı olur?' bizim diyemememiz son derece düşündürücü. Bıraksınlar pozisyonlar hakkındaki fikirlerimizi söyleyebilelim. Teknik adamların omuzundaki yükü görüp biraz daha tolere edebilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palut, maçın hakemlerinin hata yaptığı anlarda art niyetli olduklarına inanmadığını, karşılaşmaya iyi hazırlanmadığı şeklinde değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

- RAMS Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un da geri dönüşü iyi yaptığını vurgulayan Atan, "Rizespor biri duran toptan iki gol buldu. Bence 2-1'den sonra 3-2'ye kadar oyunda istediklerini yapan, oyunu kontrol eden Başakşehir vardı. İyi hücum ettik. Rakibin son 30 dakikayı iyi oynamadığını biliyorduk. Maç 2-2'den sonra bize geldi. Attığımız şutlar vardı. Mehdi'nin, Opoku'nun bulduğu, Gökhan'ın çıkardığı pozisyonlar var. Karşı karşıya pozisyonlar var. Maçın berabere bitmesine belki üzülebilirdik ama maalesef mağlup olarak evimize dönüyoruz." diye konuştu.

İnsani hataların kabul edilebileceğini aktaran Atan, şunları kaydetti:

"VAR hakemi Ali Şansalan ile maçın orta hakeminin niyet okumak gerekirse çok iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum. Ali Şansalan'ın Mert hocayı penaltı için VAR'a çağırdığı pozisyonu kabul edemiyorum. Üzgünüm açıkçası. İnsani hata yapılabilir. Biz de oyuncular da yapabiliyor ama orada ekran başında pozisyonu izleyip penaltı için çağırmak, daha önceki pozisyonları düşününce beni üzdü. İnsani bir serzenişte bulunuyorum. O pozisyonda çok iyi niyet okumuyorum."