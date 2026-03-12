Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rize'de hakkında 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
