Kasım ayı enflasyonu açıklandı Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu. Kasımda, aylık olarak en yüksek fiyat artışının yaşandığı ana grup yüzde 11,17 ile konut oldu. Konutu yüzde 9,16 ile alkollü içecekler ve tütün grubu takip etti

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.98, bir önceki aya göre ise yüzde 3.28 yükseldi.

Ekimde yıllık enflasyon yüzde 61.36, aylık enflasyon ise yüzde 3.43 olarak açıklanmıştı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023:

LOKANTA VE OTELLER ARTIŞTA ZİRVEDE

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.86 ile lokanta ve oteller oldu.

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TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2023:

ALKOL VE SİGARA ZAMLARINDAN 0.33 PUANLIK KATKI

Ana harcama grupları itibarıyla kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, aylık olarak artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu. Konutu yüzde 9,16 ile alkollü içecekler ve tütün grubu takip etti. Böylece tütün ve alkollü içeceklere yapılan zamların aylık enflasyona katkısı 0.33 puan oldu.

Ana harcama grupları Ana harcama gruplarının toplam değişime aylık etkisi Ana harcama gruplarının toplam değişime yıllık etkisi Türkiye 3,28 61,98 Gıda ve alkolsüz içecekler 0,73 17,00 Alkollü içecekler ve tütün 0,33 2,58 Giyim ve ayakkabı -0,02 2,70 Konut 1,44 6,10 Ev eşyası 0,19 5,05 Sağlık 0,06 2,76 Ulaştırma 0,04 11,12 Haberleşme 0,10 1,59 Eğlence ve kültür 0,06 1,82 Eğitim 0,01 1,38 Lokanta ve oteller 0,23 7,15 Çeşitli mal ve hizmetler 0,10 2,74

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2023

ZAM ŞAMPİYONU TEREYAĞI

Kasımda aylık olarak en fazla fiyatı artan ürün ise yüzde 13,63 ile tereyağı oldu. Tereyağını aylık yüzde 11.94'lük yükselişle konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler takip etti. Taze süt fiyatı yüzde 10,30, sigara fiyatları ise yüzde 10,02 yükseldi.

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Tereyağı 13,63 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler 11,94 Taze süt 10,30 Sigaralar 10,02 Peynir 9,94 Kuru sebze 9,77 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 7,92 Kümes hayvanları eti 5,68 Pirinç 4,97 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 4,47

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Çekirdek enflasyon olarak da bilinen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak gerçekleşti.