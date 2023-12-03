Rize'de engelli gençler "Engelliler Günü" için özel klip çekti

Rize'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engelli gençler özel klip çekti.

Rize Valiliği ve Çayeli Kaymakamlığınca yürütülen "Engelsiz Çal" projesi kapsamında müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu öncülüğünde bir araya gelen engelliler, "Memleketim" türküsünü hem çaldı hem de söyledi.

Yaklaşık bir yılda çalışmaları tamamlanan klipte, Zil Kale, Rize-Artvin Havalimanı, Kız Kulesi, Çay Bardağı, çay bahçesi gibi kentin tarihi ve turistik noktaları da yer aldı.

Müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu, gazetecilere, bir yıla yakın bu proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Bektaşoğlu, "Bizim için de bir tecrübe oldu. Bu projeye çok özen gösterdik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Amacımız sadece bir film çekmek değil, arkadaşlarımızın ve özel öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaktı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu projeyle geleceğimize bir ışık tuttuk diye düşünüyorum. Bizim için de güzel bir hatıra oldu." diye konuştu.

Otizmli Miraç Kerim Çelik de bu güzel projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Her şey çok eğlenceliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.