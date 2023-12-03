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        Rize'de dalgalara kapılan kadını arama çalışmalarında 7'nci gün

        RİZE'deoduntoplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 7'nci günde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:00
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        Rize'de dalgalara kapılan kadını arama çalışmalarında 7'nci gün
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        RİZE'deoduntoplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 7'nci günde sürüyor.

        Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki, bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 7'nci günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemlerde bulunuyor. 100 kişilik ekiple devam eden, jandarma arama-kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramalara Sahil Güvenlik, botlarla denizden, helikopterle de havadan destek veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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