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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREM UYARISI: Prof. Dr. Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!

        Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te meydana gelen ve Marmara'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:09
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        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
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        Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamada bulundu:

        "DEPREM GEMLİK KÖRFEZİ'NİN İÇ KISMINDA"

        "Arkadaşlar Bursa, Mudanya Kumyaka'nın biraz açıklarında 5.1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

        "KAF'IN GÜNEY KOLUNUN PARÇASI"

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        Bu fay, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.

        "DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

        Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."

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        #naci görür
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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