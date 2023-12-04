Marmara'da yürekleri ağıza getiren 5.1 büyüklüğündeki Gemlik depreminin ardından yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey Anadolu Fayı; Bolu civarından batıya doğru kollara ayrılır. Bu kollardan en hızlı olan kuzeyde yer alan ana koldur. Adapazarı ve İzmit Körfezi'ni takiben Marmara Denizi'ne girer ve Mürefte de tekrar karaya çıkarak; oradan Saros Körfezine uzanır.

Fayın hızlı olması daha sık deprem üretmesini sağladığından bu fay üzerinde yaklaşık 250-300 yılda bir büyük deprem olmaktadır. İstanbul’u etkilemesi beklenen deprem de bu kol üzerinde olacaktır.

Fayın bir diğer kolu ise Geyve-Pamukova-İznik gölü güneyi ve Gemlik ilçesi içerisinden geçerek Gemlik Körfezi'ne, oradan da Erdek ve Edremit Körfezi'ne doğru uzanır. Bu fay daha yavaş olduğundan daha geç aralıklarla tekrarlanan depremler üretir. Faylar MTA Diri Fay Haritası'ndan alınarak aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Fay, Gemlik Körfezi içerisinde çek-ayır havza dediğimiz bazı saçılmalara uğrar. Gemlik Körfezi içerisinde bu saçılmalar yüzünden çok sayıda kısa faylar vardır ve bunlar bugün olduğu gibi orta veya küçük depremler üretirler.

2009'DA BELİRLENEN FAYLAR

MTA adına araştırmalar yapan İsmail Kuşçu ve arkadaşları 2009 yılında su altını çalışarak körfezdeki fayları belirlemişlerdir. Bu faylar aşağıdaki şekilde görülmektedir.

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"FAYIN BOYU KISA İSE ÜRETECEĞİ DEPREM KÜÇÜK OLUR"

Bir fayın boyu ne kadar kısa ise üreteceği deprem de o kadar küçük olur. Bugün yaşanan deprem serisi de rasathanelerden gelen bilgiye göre bir normal fay (bir bloku diğerine oranla eğim yönünde aşağı düşen fay) üzerinde olmuştur.

"GÜNEYDE DE STRES BİRİKİMİ OLMUŞ"

İlk bilgilere göre depremin yukarıdaki haritada gösterilen Mudanya Fayı üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bir diğer deyişle bugün olan depremin beklenen büyük Marmara depremi ile ilgisi bulunmamakta, ancak Marmara Denizi içerisinde kuzeyde olduğu gibi güneyde de stres birikimi olduğunu göstermektedir.

"ETKİNLİK BİR SÜRE DAHA SÜRECEK"

Deprem EMSC'ye (Doğu Akdeniz Sismoloji Merkezi) göre 3.1'lik bir öncüyü takiben 4 dakika sonra 5.1 artçı ile sürmüş, arkasından büyüklüğü 3.8 e varan 10 kadar artçı gelişmiştir. (saat 12.30 itibariyle). Küçük depremler dikkate alınırsa bu sayı daha fazla olup bu etkinliğin bir süre daha devam etmesi beklenir.

"TÜM MARMARA DEPREME HAZIR OLMALI"

Bölgede içerisinden diri fay geçen, Gemlik ve Bursa gibi yerleşim yerlerinin tüm Marmara çevresi ve tüm ülkemiz gibi her zaman depreme hazır olmaları önem taşımaktadır."