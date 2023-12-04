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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotivde 1 milyon aşıldı: Togg Tesla'yı solladı - Otomobil Haberleri

        Otomotivde 1 milyon aşıldı: Togg, Tesla'yı solladı

        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu. Böylece yılın bitmesine 1 ay kala ilk kez 1 milyonluk pazar büyüklüğüne ulaşıldı. Elektrikli otomobillerin pazar payı ilk 11 ayda yüzde 7'yi aşarak ayrı bir rekor kırdı. Kasım ayıyla beraber Togg, 2023 yılı toplam satışlarda Tesla'yı geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:46
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        Otomotivde 1 milyon aşıldı
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) kasım ayı otomotiv sektörü pazar verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.8 oranında artarak 1 milyon 73 bin 982 adet olarak gerçekleşti.

        Böylece yılın bitmesine 1 ay kala pazarda ilk defa 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşıldı.

        Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 66.2 oranında artarak 840 bin 925 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 43,7 artarak 233 bin 57 adede çıktı.

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        KASIMDA YÜZDE 39.8 BÜYÜME

        Kasım ayıında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Kasım ayına göre yüzde 39.8 büyüyerek 115 bin 40 adet oldu. Kasımda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2.3 artarak 23.616 adedi buldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.6 arttı.

        ELEKTRİKLİNİN PAYI YÜZDE 7'Yİ AŞTI

        ODMD verilerine göre Ocak-Kasım döneminde benzinli otomobil satışları 561.053 adetle yüzde 66,7 pay, dizel otomobil satışları 121 bin 511 adetle yüzde 14.4 pay, hibrit otomobil satışları 89 bin 013 adetle yüzde 10.6 pay, elektrikli otomobil satışları 60 bin 101 adetle yüzde 7.1 pay ve otogazlı otomobil satışları 9 bin 247 adetle yüzde 1.1 pay aldı. İlk 11 ay itibarıyla elektrikli otomobillerin, toplam satışlardaki payı rekor düzeye çıktı.

        TOGG TESLA'YI SOLLADI

        Kasım ayında elektrikli araç satışlarında bir ilginç gelişme yaşandı. Kasımda yerli üretici Togg 4 bin 401 adet, ABD'li Tesla ise 900 araç teslim etti. Togg 2023 genelinde 13 bin 572 adetlik satışa ulaşırken, Tesla'nın satışları 11 bin 600 adette kaldı. Böylece yılın son ayına girilirken Togg satışlarda Tesla'yı sollamış oldu.

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