Jude Bellingham'dan Arda Güler'e büyük övgü: O bir fenomen!

5 Şurada Paylaş!









"GURUR DUYUYORUM"

Golden Boy ödülünü kazanmasıyla ildili de konuşan genç futbolcu, "Madrid'de başta başkan olmak üzere pek çok mutlu insan var ama ben her şeyden önce kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ve tabii ki bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum. Bu sadece bir kez kazanabilecek ve hayat boyu sürecek bir ödül. İdollerim Wayne Rooney ve Raheem Sterling'den sonra bunu kazanan üçüncü İngiliz oyuncuyum. Bu benim son şansımdı çünkü 2024 yılında artık yarışamayacağım çünkü bu ödül için yaş sınırını aşmış olacağım. Üçüncü denemede bunu başardığım için mutluyum. Bu ödül benim için her zaman daha fazlasını vermek ve daha iyisini yapmak için bir teşvik" dedi.