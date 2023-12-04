Avrupa kara teslim oldu

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Bavyera polisi, Cuma gecesi hava şartlarına bağlı olarak 350 müdahalede bulunduğunu ve kazalarda beş kişinin hafif yaralandığını söyledi.

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İSVEÇ VE İNGİLTERE'DE DE ETKİLİ OLDU Şiddetli kar yağışları İsveç'te de pek çok bölgede etkili oldu.