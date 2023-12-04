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        Avrupa kara teslim oldu

        Yoğun kar yağışı Avrupa'yı teslim aldı. Almanya'nın Münih kentinde kar yağışı hava ve demiryolu trafiğini engellerken, İsveç ve İngiltere 'de de belirli bölgelerde şiddetli kar yağışı yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:45
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        Almanya'nın büyük bir kısmı birkaç gündür kar yağışına ve dondurucu soğuklara maruz kalıyor. Yoğun kar yağışı, Münih'te hava ve demiryolu trafiğini de felç etti.

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        The Guardian'ın haberine göre uçuşları ilk olarak Cumartesi günü öğle saatine kadar askıya alan Münih Havalimanı, daha sonra Pazar günü sabah 6'ya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

        Havalimanı sözcüsü 760 uçuşun etkilendiğini söyledi.

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        Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için evde kalmalarını söyledi.

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        Demiryolu operatörü Deutsche Bahn'ın "Münih ana istasyonuna hizmet verilemeyeceğini" söylemesiyle kar yağışı tren trafiğini de aksattı.

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        Bölge genelinde gecikmeler ve iptaller yaşanırken çoğu otobüs, tramvay ve banliyö treninin de Münih'te çalışmadığını belirtildi.

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        MAÇ İPTAL OLDU

        Kar yağışı nedeniyle Bayern Munich ile Union Berlin arasındaki futbol maçı da iptal edildi.

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        Bavyera polisi, Cuma gecesi hava şartlarına bağlı olarak 350 müdahalede bulunduğunu ve kazalarda beş kişinin hafif yaralandığını söyledi.

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        İSVEÇ VE İNGİLTERE'DE DE ETKİLİ OLDU

        Şiddetli kar yağışları İsveç'te de pek çok bölgede etkili oldu.

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        İsveç'te birkaç bölgede kar yağışına bağlı aksaklık yaşanırken, İngiltere'de ve birçok Avrupa ülkesinde kar yağışının etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #avrupa
        #kâr
        #iklim değişikliği
        #dünya
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