Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Ryan Kent'e Hull City talip oldu!
Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Ryan Kent'e İngiltere Championship ekibi Hull City talip oldu.
Trendyol Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan ve bu oyuncuların yerlerine nokta transferler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Ryan Kent'e talip çıktı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Zajc ve Kent için ocak ayında sarı-lacivertlilerin kapısını çalabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer edilen Ryan Kent, bu sezon fazla forma şansı bulamazken, görev yaptığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında sözleşmesini uzattığı Miha Zajc ise forma giydiği 12 maçta 2 gol kaydetti.